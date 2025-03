POL-EL: Lathen - Versuchter Einbruch

Haren/Niederlangen (ots) - Am Freitag, den 21. März 2025, wurden der Polizei mehrere aufgebrochene Fahrzeuge gemeldet. Ein Zeuge hatte zunächst eine eingeschlagene Scheibe an einem VW Up in der Straße Harener Berg in Haren bemerkt und die Polizei verständigt. Während der polizeilichen Aufnahme des Sachverhalts wurde ein weiterer aufgebrochener Pkw, ein 3er-BMW, in ...

mehr