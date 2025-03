Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Haren/Niederlangen - mehrere Fahrzeuge aufgebrochen - Zeugen gesucht

Haren/Niederlangen (ots)

Am Freitag, den 21. März 2025, wurden der Polizei mehrere aufgebrochene Fahrzeuge gemeldet. Ein Zeuge hatte zunächst eine eingeschlagene Scheibe an einem VW Up in der Straße Harener Berg in Haren bemerkt und die Polizei verständigt. Während der polizeilichen Aufnahme des Sachverhalts wurde ein weiterer aufgebrochener Pkw, ein 3er-BMW, in derselben Straße entdeckt. Zudem wurde eine aufgebrochene Mercedes B-Klasse in der Neusustrumer Straße in Niederlangen festgestellt.

Alle betroffenen Fahrzeuge wurden durchsucht. Die Polizei führte eine umfangreiche Spurensicherung durch. Die Polizei bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen im Bereich der genannten Straßen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer (05932) 72100 bei der Polizei in Haren zu melden.

