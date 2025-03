Surwold (ots) - Zwischen dem 21. März 12.00 Uhr und 23. März 9.00 Uhr wurde durch einen bislang unbekannten Verkehrsteilnehmer ein Gartenzaun (Doppelstabmattenzaun) an der Straße "Am Kiefernkamp" beschädigt. Hinweise nimmt die Polizei Papenburg unter der Rufnummer 04961-9260 entgegen. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim Christopher Degner Telefon: +49 591 - 87 204 E-Mail: ...

