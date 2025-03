POL-EL: Surwold - Gartenzaun beschädigt

Aschendorf (ots) - Am Montag zwischen 9.00 und 14.30 Uhr wurde ein schwarzer Volvo V60, welcher auf einem Parkplatz an der Straße Marienplatz stand von einem bislang unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt. Anschließend setzte der Verursacher seine Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Hinweise nimmt die Polizei Papenburg unter der Rufnummer 04961-9260 entgegen. Rückfragen bitte an: ...

