Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Haren - Zeugen nach Verkehrsunfall zwischen LKW und Trecker gesucht

Haren (ots)

Am Mittwoch, den 19.03.2025, gegen 08.30 Uhr, kam es in Haren, Zeppelinstraße, Einmündung Straße Bockholt, zu einem Verkehrsunfall.

Ein 57-jähriger Fahrer eines Sattelzuges befuhr dabei die Zeppelinstraße, als ein Trecker mit Anhänger aus der Straße Bockholt nach rechts auf die Zeppelinstraße einbog und dem Sattelzug entgegen fuhr. Dabei bog das Treckergespann in einem zu weiten Bogen ab, wobei der Anhänger auf die Fahrspur des Sattelzuges geriet.

Es kam so zum Zusammenstoß zwischen dem Treckeranhänger und dem linken Außenspiegel des Sattelzuges. Das Treckergespann entfernte sich anschließend unerlaubt. Wer Hinweise geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizei in Meppen (Tel.: 05931-9490) in Verbindung zu setzen.

