Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Widerstand nach räuberischem Diebstahl - Tatverdächtiger vorläufig festgenommen

Troisdorf (ots)

Am Montagnachmittag (19. Mai) kam es in einem Lebensmittelgeschäft an der Straße "Im Kirchtal" in Troisdorf zu einem räuberischen Diebstahl mit anschließender Widerstandshandlung gegenüber Polizeibeamten.

Gegen 14:15 Uhr beobachtete eine Kundin einen Mann, der mehrere Waren, darunter Schokolade und alkoholische Getränke, in seinen Rucksack packte und den Kassenbereich passierte, ohne zu bezahlen. Die Zeugin informierte einen Mitarbeiter des Geschäfts, der den 36-jährigen Tatverdächtigen vor dem Laden zur Rede stellte und zur Rückgabe der entwendeten Waren aufforderte.

Als dieser sich weigerte, griff der Mitarbeiter in den Rucksack, woraufhin der Tatverdächtige gewaltsam reagierte. Er schlug und trat den Angestellten, der dabei leicht verletzt wurde, jedoch auf die Hinzuziehung eines Rettungsdienstes verzichtete.

Im weiteren Verlauf beleidigte und bedrohte der Tatverdächtige eine weitere Kundin und flüchtete anschließend zu Fuß vom Tatort. Im Rahmen von Fahndungsmaßnahmen konnte der Mann kurze Zeit später im Foyer eines nahegelegenen Krankenhauses angetroffen werden.

Auch gegenüber den eingesetzten Polizeikräften verhielt sich der 36-Jährige aggressiv und beleidigte die Beamten. Er wurde vorläufig festgenommen. Auf dem Weg zur Wache leistete er Widerstand. Dabei versuchte er unter anderem, die Polizisten anzuspucken und trat nach ihnen. Verletzt wurde niemand.

Nach Abschluss der kriminalpolizeilichen Maßnahmen und einer erkennungsdienstlichen Behandlung wurde der Mann mangels Haftgründen entlassen. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen des Verdachts des räuberischen Diebstahls, der Bedrohung, Beleidigung sowie des Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte. (Re)

