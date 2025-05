Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Alkoholisierter Mann in Gewahrsam genommen

Siegburg (ots)

Am Sonntag (18. Mai) gegen 14:15 Uhr wurde ein 38-jähriger Mann aus Sankt Augustin am Europaplatz in Siegburg in Gewahrsam genommen, nachdem er sich trotz mehrfacher Aufforderungen nicht aus einem Schnellrestaurant entfernt hatte.

Der Filialleiter des Restaurants informierte die Polizei, dass der Mann zuvor im Verkaufsraum geschlafen habe. Nach einem ausgesprochenen Hausverbot verließ der 38-Jährige das Lokal zunächst, kehrte jedoch kurze Zeit später zurück und pöbelte das Personal an.

Auch einem durch die eingesetzten Polizeibeamten ausgesprochenen Platzverweis kam der alkoholisierte Mann nicht nach. Zur Verhinderung weiterer Straftaten wurde er daraufhin in Gewahrsam genommen. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 3 Promille.

Nach Ausnüchterung konnte der Mann das Polizeigewahrsam wieder verlassen. Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Hausfriedensbruchs eingeleitet. (Re)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell