Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Videoüberwachung am Bahnhofsplatz in Betrieb

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM - (jpm) Am 09.04.2025 veröffentlichte die Polizei Hildesheim eine Zwischenbilanz zu den seit Ende September 2024 verstärkt stattfinden Kontrollen rund um den Hildesheimer Bahnhof:

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/57621/6009124

In der Halbjahresbilanz wurde über eine geplante Videoüberwachung des Bahnhofsplatzes inklusive des ZOB berichtet, welche das Sicherheitspaket ergänzen soll. Am Mittwoch dieser Woche, 30.04.2025, wurde die entsprechende Technik installiert und die Videoüberwachung ist seitdem in Betrieb. Beschilderungen weisen an mehreren Stellen auf die Überwachung hin.

Das Videomaterial wird für 144 Stunden (sechs Tage) gespeichert. Anschließend erfolgt eine automatische Löschung.

