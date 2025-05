POL-HI: Nach Kontrolle am Bahnhofsplatz - Polizei ermittelt wegen des Verdachts auf Hehlerei und Handel mit Cannabis

Hildesheim (ots) - Alfeld (neu) - Am 01.05.2025, gegen 21:10 Uhr, meldete eine 38-jährige Anwohnerin aus der Straße am Rothenberg eine starke Rauchentwicklung im Hausflur des Mehrfamilienhauses. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen. Zu einem Personen- oder Gebäudeschaden kam es nicht. Als Brandursache konnte noch heiße Grillkohle in einem Mülleimer ausgemacht werden. Diese wurde mutmaßlich durch einen ...

mehr