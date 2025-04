Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Vollendete und versuchte Einbrüche in Geschäfte in Nieder-Olm

Nieder-Olm (ots)

Bislang unbekannte Täter haben in der Nacht von Dienstag, 22.04.2025, auf Mittwoch, 23.04.2025, mehrere Ladengeschäfte in der Bahnhofstraße in Nieder-Olm angegangen. Nach derzeitigem Erkenntnisstand liegt der Tatzeitraum zwischen 18 Uhr am Dienstag und 9 Uhr am Mttwoch.

In einem Fall verschafften sich der oder die Täter über ein Fenster über der Eingangstür Zugang zu den Räumlichkeiten. Sie durchsuchten den Laden und stahlen einen mittleren dreistelligen Bargeldbetrag.

Wie sich im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme herausstellte, versuchten der oder die Täter, sich noch zu mindestens drei weiteren Geschäften im näheren Umfeld Zugang zu verschaffen. Dort blieb es allerdings bei Versuchen.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/65-33999 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell