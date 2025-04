Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Polizei Bad Salzdetfurth stoppt alkoholisierten Radfahrer

Hildesheim (ots)

LAMSPRINGE / WÖLLERSHEIM (lud)

Am 16.04.2025, gegen 23:00 Uhr, kontrollierten Beamte der Polizei Bad Salzdetfurth einen Radfahrer, welcher die Straße Wöllersheim in 31195 Lamspringe, OT Wöllersheim, befuhr, obwohl die erforderlichen Beleuchtungseinrichtungen nicht an seinem Fahrrad angebracht waren und dieser somit komplett unbeleuchtet unterwegs war.

Im Rahmen der Verkehrskontrolle stellten die Beamten fest, dass der 60-Jährige Radfahrer aus der Gemeinde Lamspringe unter dem Einfluss von Alkohol stand, was ein anschließend durchgeführter Atemalkoholtest, welcher rund 1,5 Promille ergab, bestätigte. Darüber hinaus wies der 60-Jährige Lamspringer eine Vielzahl an körperlichen Ausfallerscheinungen auf, so dass der Verdacht bestand, dass dieser sein Fahrrad in einem fahruntüchtigen Zustand führte.

Daraufhin wurde der Radfahrer zur Hildesheimer Polizeidienststelle verbracht, wo ihm eine Ärztin eine Blutprobe entnahm. Gegen den 60-Jährigen wird nun wegen Trunkenheit im Verkehr ermittelt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell