Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Polizei führt Kontrollen des gewerblichen Güterkraftverkehrs durch

Hildesheim (ots)

Bad Salzdetfurth / BAB 7 - (gle) - Am Mittwoch, den 16.04.2025, wurden Kontrollen des gewerblichen Güterkraftverkehrs in der Zeit von 10:30 Uhr bis 14:00 Uhr auf der Tank- und Rastanlage Hildesheimer Börde West durchgeführt.

Die Beamten aus der Verfügungseinheit und von der Autobahnpolizei Hildesheim hatten bei den elf kontrollierten Fahrzeugen ein besonderes Augenmerk auf die Einhaltung der Sozialvorschriften (Lenk- und Ruhezeiten) sowie die Sicherung der Ladung gelegt.

Insgesamt konnten zwei Verstöße festgestellt werden, bei denen Fahrzeugführer während der Fahrt durch die Nutzung eines Mobiltelefons abgelenkt waren. Weiterhin wurden neun Verstöße gegen die Lenk- und Ruhezeiten, zwei gegen die Ladungssicherungspflicht und ein Verstoß wegen technischen Mängeln an der Bereifung festgestellt.

Zwei Fahrzeugen musste die Weiterfahrt untersagt werden. In einem Fall beförderte ein Sattelzugführer ungesichert Möbel auf seiner Ladefläche, welche bereits verrutscht waren und nur noch durch die Plane des Aufliegers gehalten wurden. Zudem kamen zahlreiche Verstöße gegen die Lenk- und Ruhezeiten dazu, wobei an einem Tag das Fahrzeug in der Spitze ganze 14 Stunden am Stück ohne Unterbrechung geführt wurde.

Im zweiten Fall, bei welchem die Beamten die Weiterfahrt untersagten, waren zum einen ebenfalls ungesicherte Ladung und zum anderen ein stark beschädigter Reifen die Gründe.

Im Rahmen der anderen Kontrollen bewegten sich die Verstöße gegen die Lenk- und Ruhezeiten im Rahmen von bis zu zwei Stunden.

Die Kontrollen wurden trotz der festgestellten Verstöße positiv aufgefasst. Die Verfügungseinheit und die Autobahnpolizei werden auch künftig Kontrollen dieser Art durchführen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell