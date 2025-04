Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Mehrere Diebstähle von Taschen - Wer kann Hinweise geben?

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM - (jpm) Gestern (16.04.2025) wurden vier Taschendiebstähle, zu denen es im Lauf des Nachmittags im Stadtgebiet gekommen sein soll, bei der Polizei zur Anzeige gebracht. In allen Fällen soll ein Fahrrad bei der Tatausführung und zur anschließenden Flucht genutzt worden sein.

Tatort Osterstraße

Den bisherigen Ermittlungen zufolge wurde einer 71-jährigen Rollstuhlfahrerin, die gegen 15:10 Uhr in der Osterstraße unterwegs war, ein Jutebeutel entwendet. Ein unbekannter Radfahrer soll der Dame entgegengekommen, auf ihrer Höhe angehalten und den Beutel, der an einer Armlehne des Rollstuhls hing, an sich genommen haben. Anschließend sei der Mann in Richtung Bahnhof davongefahren.

Der Unbekannte soll ca. 175 - 180 cm groß, schlank und etwa 25 - 30 Jahre alt sein. Neben einer eng anliegenden Hose, soll er einen dunklen Hoodie getragen haben, wobei er die Kapuze über den Kopf gezogen habe. Er soll ein dunkles Herrenrad genutzt haben.

Tatort Arnekenstraße

Gegen 16:00 Uhr soll es in der Südpassage zwischen Almsstraße und Arneken-Galerie zu einem identischen Diebstahl gekommen sein. Nach vorliegenden Informationen hatte eine 30-Jährige ihre Handtasche kurzzeitig auf dem Verdeck eines mitgeführten Kinderwagens abgelegt, als ein Unbekannter auf einem Fahrrad an ihr vorbeifuhr, die Handtasche ergriff und flüchtete. Zwei Zeugen sollen die Verfolgung aufgenommen, den Dieb aber in der Fußgängerzone aus den Augen verloren haben.

Zu diesem ist bislang lediglich bekannt, dass er schlank sei, eine blasse Haut habe und ein Cappy getragen haben soll.

Tatort Ottostraße

In der Ottostraße soll ein unbekannter Täter, der ebenfalls mit einem Fahrrad unterwegs gewesen sei, gegen 16:10 Uhr einer 87-jährigen Seniorin die Handtasche entrissen haben. Ein Zeuge soll den Dieb anschließend angesprochen haben, worauf dieser das Diebesgut weggeworfen habe und geflohen sei.

Nach ersten Erkenntnissen soll der Unbekannte geschätzte 170 cm groß und um die 50 Jahre alt sein. Bekleidet gewesen sei er mit einem T-Shirt und einer kurzen Hose.

Tatort Am Marienfriedhof

Besonders rabiat soll ein unbekannter Täter auf einem Fahrrad gegen 17:00 Uhr in der Straße Am Marienfriedhof vorgegangen sein. Nach gegenwärtigem Ermittlungsstand soll er einer 92-jährigen Seniorin, die auf einen Rollator angewiesen ist, die Handtasche entrissen haben und geflüchtet sein. Die Dame stürzte infolge des Angriffs. Sie wurde später von einer hinzugezogenen Rettungswagenbesatzung versorgt.

Zum Aussehen des Täters liegen bislang nur sehr wenige Angaben vor. Demnach soll er vermutlich ca. 180 cm groß und schlank sein.

Aufgrund der identischen Vorgehensweisen sowie der zeitlichen und örtlichen Nähe zueinander, ist nicht auszuschließen, dass es sich in allen Fällen um ein und denselben Täter gehandelt haben könnte.

Mögliche Zeugen, die sachdienliche Angaben im Zusammenhang mit den aufgeführten Taten machen können und die sich bislang noch nicht bei der Polizei gemeldet haben, werden um Kontaktaufnahme mit der Wache in der Schützenwiese unter der Rufnummer 05121/939-115 gebeten.

