Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Goch - Einbruch in Firmengebäude: Die Kripo nimmt die Ermittlungen auf und sucht nach Zeugen

Goch (ots)

Im Zeitraum von Montag (24. März 2025), 00:00 Uhr und Donnerstag (3. April 2025), 09:45 Uhr kam es an der Straße "Am Mosshof" in Goch zu einem Einbruch. Auf bislang unbekannte Weise verschafften sich mehrere Täter, Zugang zu einem Firmengelände. Auf dem Gelände beschädigten die Täter mehrere Türen sowie ein Fenster und drangen so in das Gebäude ein. In diesem wurden weitere Türen beschädigt und diverse Räumlichkeiten durchsucht. Die Täter rissen zahlreiche Strom- und Kupferkabel aus den Verankerungen, zerschnitten und entwendeten diese.

Hinweise nimmt die Kripo Goch unter 02823 1080 entgegen. (pp)

