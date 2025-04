POL-KLE: Issum - Pkw an Heckstoßstange beschädigt: Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Goch (ots) - Am Donnerstag (3. April 2025) kam es gegen 09:35 Uhr an der Asperdener Straße in Goch zu einem Alleinunfall. Eine 34-jährige Frau aus Goch fuhr mit Ihrem Fahrrad auf dem dortigen Radweg in Fahrtrichtung Asperden und kam ohne Fremdeinwirkung zu Fall. Die Frau, welche keinen Helm trug, verletzte sich schwer und wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein ...

