Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Goch - Kollision am Fußgängerüberweg: 33-jähriger Radfahrer schwerverletzt

Goch (ots)

Am Donnerstag (3. April 2025) kam es gegen 09:05 Uhr an der Brückenstraße in Goch zu einem Verkehrsunfall. Ein 33-jähriger Mann aus Goch befuhr den Radweg "An der Post" in Richtung Brückenstraße. Dort überquerte er den Fußgängerüberweg fahrenderweise und wurde dabei von einem grauen Hyundai ix20 erfasst. Der Mann, welcher zum Unfallzeitpunkt keinen Helm trug, verletzte sich schwer. Während der Gocher aufgrund seiner Verletzung ins Krankenhaus verbracht wurde, blieb die Pkw-Fahrerin, eine 81-jährige Frau aus Goch, unverletzt. Sowohl am Pkw als auch am Fahrrad entstand Sachschaden, während die Brückenstraße im Rahmen der Unfallaufnahme kurzzeitig gesperrt wurde. (pp)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell