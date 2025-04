Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Geldern - Radfahrer von Pkw erfasst: Minderjähriger Junge verletzt sich schwer

Geldern-Hartefeld (ots)

Am Donnerstag (3. April 2025) kam es gegen 13:30 Uhr an der Hartefelder Dorfstraße in Geldern zu einem Verkehrsunfall. Eine 75-jährige Frau aus Geldern befuhr mit einem weißen Opel Crossland die Straße in Fahrtrichtung Sevelener Straße. Aufgrund von Angaben der Frau sowie Zeugen, geht die Polizei nach aktuellem Kenntnisstand davon aus, dass die Geldernerin die für den Fahrzeugverkehr auf grün stehende Lichtzeichenlage überquerte. Zum gleichen Zeitpunkt beabsichtigte der Radfahrer, ein 6-jähriger Junge aus Geldern, von rechts kommend, die Straße zu queren. Im Bereich hinter der Lichtzeichenanlage kam es dann zur Kollision zwischen dem Pkw und dem 6-Jährigen. Der Junge, welcher zum Unfallzeitpunkt keinen Helm trug, wurde durch die Kollision schwerverletzt und einem Krankenhaus zugeführt. Am Pkw als auch am Fahrrad entstand Sachschaden. (pp)

