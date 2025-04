Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Emmerich - Unbekannter Pkw-Fahrer touchiert Fahrrad und entfernt sich: 12-Jähriger bleibt unverletzt

Emmerich am Rhein - Emmerich (ots)

Am Mittwoch (2. April 2025) kam es gegen 07:30 Uhr im Kreuzungsbereich Reeser Straße / Bahnhofstraße / Blücherstraße in Emmerich zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein 12-jähriger Junge aus Emmerich befuhr mit seinem Fahrrad, den Radweg der Reeser Straße, in falscher Richtung, in Fahrtrichtung Blücherstraße. Im Kreuzungsbereich Reeser Straße / Blücherstraße übersah der Fahrer eines weißen Pkws den Jungen und touchierte das Fahrrad. Durch die Kollision stürzte der Junge zu Boden, blieb aber unverletzt. Der Fahrer des weißen Pkw entfernte sich von der Örtlichkeit, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Um nicht zu spät zum Unterricht zu kommen, suchte der Junge zunächst die Schule auf und meldete am Nachmittag die Verkehrsunfallflucht mit seiner Mutter. Der Junge, dessen Fahrrad im Bereich des Hinterrads beschädigt wurde, konnte den Fahrer des weißen Pkw wie folgt beschreiben:

- männlich - ca. 20 bis 30 Jahre alt - drei Tagebart

Die Polizei Emmerich sucht Zeugen zur beschriebenen Verkehrsunfallflucht und nimmt Hinweise unter 02822 7830 entgegen. (pp)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell