Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Räuberische Erpressung durch Motorradfahrer

Mainz-Hartenberg-Münchfeld (ots)

Am Dienstag, 22.04.2025 gegen 20:00 Uhr, befand sich ein 28-jähriger Mainzer auf dem Heimweg aus der Innenstadt in Mainz, als er auf einer Fußgängerbrücke in der Koblenzer Straße durch einen Motorradfahrer angehalten wurde. Dieser versperrte ihm mit seinem Motorrad den Weg und fragte ihn zunächst nach seinem Befinden. Daraufhin zog er unvermittelt einen Revolver und hielt diesen in Richtung des Geschädigten, wobei der Täter irgendetwas zu dem 28-Jährigen sagte. Dieser verstand lediglich die Worte "Geld", "Karten" und "Handy", woraufhin er einen 20-Dollar-Schein aus seiner Geldbörse entnahm und dem unbekannten Täter übergab. Anschließend verließ er auf Anweisung des Motorradfahrers die Örtlichkeit und rannte nach Hause, während der Motorradfahrer sich ebenfalls entfernte.

Der Geschädigte kann den Täter wie folgt beschreiben: Leicht stämmige Figur, hellbraune Hautfarbe, ca. 32 Jahre alt, schwarzer kurzer Vollbart, graue oder braune hüftlange Regenjacke, Jeans.

Bei dem Motorrad soll es sich um ein blaues Motorrad gehandelt haben, welches in Betrieb auffällig gestunken habe. Marke, Modell und Kennzeichen sind dem Mainzer nicht bekannt. Der Revolver soll grau oder silberfarben gewesen sein und einen kurzen Lauf gehabt haben.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/65-33999 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell