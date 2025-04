Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: E-Scooter-Fahrer fährt in Streifenwagen und flüchtet

Mainz (ots)

Am vergangenen Freitag, 18.04.2025 gegen 06:00 Uhr, ging bei der Polizei Mainz die Meldung über eine Schlägerei zwischen vier Personen am Bahnhofplatz ein. Bereits auf der Anfahrt wurde der anfahrenden Streifenbesatzung bekannt, dass der Hauptverantwortliche mit einem E-Scooter flüchten würde. In der Nähe der Einsatzörtlichkeit konnte in der Bahnhofstraße ein Mann fahrend auf einem E-Scooter gesichtet werden. Dieser wurde durch die Einsatzkräfte aus dem Streifenwagen heraus aufgefordert, stehen zu bleiben. Dieser Aufforderung kam er jedoch nicht nach. Er wurde durch die Streife überholt und der Streifenwagen auf der Kreuzung Bahnhofstraße/ Hintere Bleiche abgestellt. Beim Aussteigen bemerkten die Polizeibeamten, dass der E-Scooter-Fahrer mit der Beifahrerseite des Streifenwagens kollidierte und daraufhin fußläufig flüchtete. Durch die Einsatzkräfte wurde die Verfolgung aufgenommen und der Flüchtige konnte gestellt werden. Da er erneut versuchte, sich den polizeilichen Maßnahmen zu entziehen, wurde er zu Boden gebracht. Im Nachgang wurde festgestellt, dass der E-Scooter nicht versichert war. Beim Fahrer konnte starker Alkoholgeruch wahrgenommen werden. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,45 Promille. Da er angab, aufgrund des Unfalls verletzt zu sein, wurde er durch den Rettungsdienst in ein Mainzer Krankenhaus gebracht. Die Schlägerei am Bahnhof stellte sich später als verbale Streitigkeit heraus, bei der der E-Scooter-Fahrer laut Zeugenaussagen der Hauptaggressor gewesen sein soll. Allerdings sei es dort zu keinen strafrechtlich relevanten Handlungen gekommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell