Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Alkoholisiert mit Betonmast einer Zapfsäule kollidiert

Sondershausen (ots)

An der Zapfsäule einer Tankstelle in der Erfurter Straße endete die Autofahrt einer 41-Jährigen am Dienstagabend. Die Frau befuhr gegen 21.15 Uhr das Tankstellengelände, um dort zu tanken, als sie mit dem Betonmast an einer Zapfsäule kollidierte. Die Frau blieb unverletzt. An ihrem Pkw und dem Betonpfeiler entstand Sachschaden. Ein im Rahmen der Unfallaufnahme durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von über zwei Promille. Zur Beweissicherung wurde im Krankenhaus eine Blutentnahme durchgeführt. Die Frau wird sich nun im Strafverfahren verantworten müssen.

