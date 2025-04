POL-PPMZ: Einbrüche in der Weisenauer Straße

Mainz (ots) - Am vergangenen Freitag, 18.04.2025 gegen 06:00 Uhr, ging bei der Polizei Mainz die Meldung über eine Schlägerei zwischen vier Personen am Bahnhofplatz ein. Bereits auf der Anfahrt wurde der anfahrenden Streifenbesatzung bekannt, dass der Hauptverantwortliche mit einem E-Scooter flüchten würde. In der Nähe der Einsatzörtlichkeit konnte in der Bahnhofstraße ein Mann fahrend auf einem E-Scooter gesichtet ...

mehr