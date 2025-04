POL-MG: Verdächtige Personen auf Dach eines Firmengebäudes | Polizeihund stellt vermeintliche Einbrecher

Mönchengladbach (ots) - Am Gründonnerstag, 17. April, hat ein 59-Jähriger der Polizei den Diebstahl seines Pkw gemeldet. Der Geschädigte erschien morgens auf der Polizeiwache Rheydt und gab an, gegen 7 Uhr bemerkt zu haben, dass sein grauer Mercedes GLE nicht mehr dort stand, wo er ihn am Vorabend, 16. April, geparkt hatte. Das sei gegen 21 Uhr an der Straße Am Haselbusch gewesen. Die Kriminalpolizei hat den Fall ...

