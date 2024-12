Polizei Braunschweig

POL-BS: Zeugenaufruf - Verkehrsunfall

Braunschweig (ots)

Haltestelle "Bebelhof", 02.12.2024, 07.45 Uhr

Fußgängerin verletzt

Montagmorgen kam es an der Bushaltestelle "Bebelhof", auf der Salzdahlumer Straße stadteinwärts, zu einem Verkehrsunfall zwischen einem unbekannten E-Scooter Fahrer und einer Fußgängerin. Die 62-jährige Fußgängerin überquerte den Radweg, um in den Bus einzusteigen. Dabei fuhr ihr ein E-Scooter Fahrer über den Fuß. Auf Nachfrage des E-Scooter Fahrers gab sie noch an, dass es ihr gut gehe und stieg anschließend in den Bus ein. Erst nach einem Arztbesuch, aufgrund von Schmerzen, stellte sich heraus, dass die 62-Jährige bei dem Verkehrsunfall nicht unwesentlich verletzt wurde. Die Polizei sucht nun nach dem E-Scooter Fahrer und nach Zeugen, die den Unfall beobachtet und Hinweise zum Unfallgeschehen geben können. Diese nimmt der Verkehrsunfalldienst unter 0531/476-3935 entgegen.

Original-Content von: Polizei Braunschweig, übermittelt durch news aktuell