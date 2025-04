Polizei Paderborn

POL-PB: Motorradfahrer nach Verkehrsunfall im Kreisverkehr schwer verletzt

Bad Lippspringe (ots)

(cr) Am Sonntagvormittag, 20. April, stürzte ein 35-jähriger Motorradfahrer bei einer Kollision mit einem Pkw in einem Kreisverkehr an der Detmolder Straße in Bad Lippspringe. Er kam schwer verletzt ins Krankenhaus.

Die 51-Jährige Fahrerin eines Ford befuhr die L814 aus Altenbeken kommend. Bei ihrer Einfahrt in den Kreisverkehr kam es zum Zusammenstoß mit dem Motorradfahrer, welcher sich bereits im Kreisverkehr befand. Der 35-Jährige stürzte und verletzte sich schwer. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell