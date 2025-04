Polizei Paderborn

POL-PB: Sachbeschädigungen - Außenspiegel abgetreten, Lack zerkratzt

Paderborn (ots)

(CK) - In der Nacht zu Ostersonntag (20.04.) kam es in Paderborn zu einer Vielzahl von Sachbeschädigungen an Fahrzeugen. Insbesondere wurde der Fahrzeuglack zerkratzt oder der jeweils rechte Außenspiegel beschädigt bzw. abgetreten oder abgebrochen.

Dabei sind zwei Serien festzustellen:

Die neun Autos, bei denen die Außenspiegel beschädigt wurden, parkten im Bereich der Elsener Straße, Im Quinhagen und an der Eckardtstraße.

An der Robert-Koch-Straße, an der Cherusker Straße und am Sutheweg wurden elf Fahrzeuge zerkratzt.

Die Polizei sucht Zeugen. Wer kann Hinweise zu diesen Sachbeschädigungen geben? Wer hat verdächtige Personen beobachtet, gehört oder kann sonst Angaben machen?

Hinweise nimmt die Polizei in Paderborn unter der Telefonnummer 05251 306-0 entgegen.

