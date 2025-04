Polizei Paderborn

POL-PB: Betrunkener Autofahrer verunfallt nach Flucht vor der Polizei

Büren (ots)

(cr) Ein 19-Jähriger verlor am Sonntag, 20. April, auf der Flucht vor der Polizei die Kontrolle über sein Auto. Auf einem Feldweg in Hegensdorf kam es zum Alleinunfall. Der Fahrer und zwei weitere Insassen flüchteten zunächst zu Fuß weiter. Später kehrte der alkoholisierte Unfallverursacher an den Unfallort zurück. Drei Personen wurden leicht verletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 9.000 Euro.

Gegen 04.55 Uhr fuhr der Fahrer eines KIA mit hoher Geschwindigkeit über einen Schotterplatz an der Anschrift Am Sohlweg. Als die eingesetzten Polizeibeamten diesen kontrollieren wollten, flüchtete er zunächst über die Straße Am Sohlweg in südliche Richtung und bog von dort in einen Feldweg ab. Dabei setzte das Fahrzeug auf Grund der hohen Geschwindigkeit mehrmals auf dem Weg auf. Nachdem die Polizisten den Wagen in einem Kurvenbereich für kurze Zeit aus den Augen verloren hatten, fanden sie ihn verunfallt rechts von der Fahrbahn auf einem Grünstreifen vor.

Auf der Rückbank des Pkw befanden sich eine 19- und eine 15-Jährige Mitfahrerin. Beide waren leicht verletzt. Der Fahrer und zwei weitere Insassen flüchteten zunächst zu Fuß weiter. Nachdem der Fahrer telefonisch erreicht wurde, kehrte er an die Unfallörtlichkeit zurück. Bei dem Unfall wurde auch er leicht verletzt. Ein Rettungswagen versorgte die Verletzten vor Ort. Es stellte sich heraus, dass der Fahrer alkoholisiert gefahren ist. An dem Auto sowie an dem Grünstreifen entstanden Sachschäden. Der KIA musste abgeschleppt werden. Dem Fahrer wurde auf der Polizeiwache eine Blutprobe entnommen. Ihn erwarten Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr und Unfallflucht sowie ein Entzug seiner Fahrerlaubnis.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell