Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: E-Scooter ohne Versicherung unterwegs

Wörth am Rhein (ots)

Am Montagnachmittag gegen 14 Uhr konnte durch die Polizei ein 36-jähriger Fahrer mit seinem E-Scooter aufgrund fehlendem Versicherungskennzeichen im Bereich der Daimlerstraße in Wörth einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Im Verlauf der Kontrolle konnte der Fahrer keinen gültigen Versicherungsnachweis vorlegen. Durch die Polizei wurde ein entsprechendes Strafverfahren aufgrund des Fahrens ohne Versicherungsschutz eingeleitet. Dem Fahrer wurde die Weiterfahrt untersagt und der E-Scooter sichergestellt. Sobald ein gültiger Versicherungsnachweis vorliegt, kann der E-Scooter bei der Polizei abgeholt werden. Die Polizei weist daraufhin, dass auch E-Scooter einer Versicherungspflicht unterliegen und bei jeder Fahrt im öffentlichen Verkehr ein Versicherungsnachweis vorliegen muss. Weiter muss zwingend ein entsprechendes Versicherungskennzeichen am E-Scooter angebracht sein.

