Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Edenkoben - Mit Schuh auf die Mutter eingeschlagen

Bild-Infos

Download

Edenkoben (ots)

Die Polizei wurde am Sonntagmittag (27.04.025, 13.30 Uhr) wegen Hausstreitigkeiten in einem Anwesen im Bereich Edenkoben alarmiert. Dabei wurde eine 39 Jahre alte Mutter von ihrem 19-jährigen Sohn angegangen. Im Rahmen der Anzeigenaufnahme konnte in Erfahrung gebracht werden, dass der Sohn seiner Mutter mit einem Schuh ins Gesicht schlug. Anschließend hatte er die Wohnung verlassen. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet. Dem Sohn wurde ein Hausverbot erteilt. Die Ermittlungen dauern an. Die Interventionsstelle wurde eingeschaltet. Die Polizei informiert: Bei häuslicher Gewalt koordiniert und bietet jede Polizeidienststelle eine Opferberatung gemeinsam mit der Interventionsstelle an. Die zuständige Interventionsstelle für den Bereich der Polizeiinspektion Edenkoben erreichen Sie unter der Telefonnummer 06341/381922.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell