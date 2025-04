Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss verursacht und anschließend geflüchtet

Herxheimweyher (ots)

Am Sonntagabend gegen 20:04 Uhr wurde der Polizei Landau ein Verkehrsunfall am Ortseingang von Herxheimweyher gemeldet. Eine Zeugin beobachtete, wie ein Fahrer in einer Kurve mehrere Verkehrsschilder touchierte. Bereits zuvor fiel der Fahrzeugführer durch unsichere Fahrweise auf. Nach dem Unfall entfernte er sich von der Unfallstelle, konnte jedoch wenig später an seiner Wohnanschrift angetroffen werden. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,34 Promille bei dem 37-Jährigen. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt. Der Mann muss sich nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und Verkehrsunfallflucht verantworten.

