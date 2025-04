POL-PDLD: Einbruch in Vereinsgelände

Berg (Pfalz) (ots) - Am Sonntagmittag wurde ab 11 Uhr durch die Polizei eine eineinhalbstündige Geschwindigkeitsmessung in der Tempo 70-Zone im Bereich der L540 in Berg an der Einmündung zur Bruchbergstraße durchgeführt. Dabei konnten insgesamt fünf zu schnelle Fahrzeugführende festgestellt werden. Ein Fahrzeugführender konnte mitführpflichtige Dokumente nicht vorzeigen, weshalb durch die Polizei eine ...

