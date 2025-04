Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Minderjährige randalieren in Innenstadt

Landau (ots)

Gleich mehrere Straftaten wurden am Samstagabend (26.04.2025) durch eine Gruppe Minderjähriger in der Innenstadt in Landau begangen. Zunächst wurden gegen 18:00 Uhr mehrere randalierende Jugendliche vor einem Supermarkt in der Königstraße gemeldet. Hier wurden drei männliche Personen im Alter zwischen 12 und 15 Jahren angetroffen. Ihnen wurde ein Platzverweis für diesen Bereich ausgesprochen, welchem sie nachkamen. Gegen 18:40 Uhr warfen mehrere Jugendliche der vermutlich gleichen Personengruppe auf dem Rathausplatz u.a. Flaschen umher. Zwei 56- und 66-jährige Männern schritten ein und wurden daraufhin von mehreren Personen aus der Gruppe geschlagen und getreten. Die Männer erlitten hierdurch Prellungen und Platzwunden. Zur weiteren medizinischen Behandlung begaben sie sich im Anschluss in ein Krankenhaus. Die Jugendgruppe entfernte sich noch vor Eintreffen der Polizeibeamten in Richtung Maimarktgelände. Hierbei trafen sie in der Marktstraße auf weitere Jugendliche. Ein 14-jähriger Beschuldigter der Gruppe stieß unvermittelt einen ebenfalls 14-Jährigen zur Seite und schlug ihm gegen den Kopf. Es wurden Strafanzeigen wegen gefährlicher Körperverletzung und Körperverletzung eingeleitet.

Zeugen, die Hinweise zu den beteiligten minderjährigen Personen geben können, werden gebeten, sich unter 06341/287-0 oder pilandau@polizei.rlp.de mit der Polizeiinspektion Landau in Verbindung zu setzen.

