POL-PDLD: Trickdiebstahl

Landau-Wollmesheim (ots)

Am Samstagvormittag (26.04.2025) kam es gegen 11:00 Uhr in der Wollmesheimer Straße in Landau zu einem Trickdiebstahl. Ein Mann und eine Frau mittleren Alters erschienen an der Haustür eines Seniors und gelangten unter dem Vorwand, für einen Flohmarkt Spenden zu sammeln, in das Haus. Nachdem die beiden Personen sich wieder entfernt hatten, stellte der Senior fest, dass ein Schlüsselbund entwendet wurde. Die beiden Personen sollen möglicherweise in einem silberfarbenen Mercedes unterwegs gewesen sein.

Zeugen, die Hinweise zu dem Fahrzeug oder den Personen geben können, werden gebeten, sich unter 06341/287-0 oder pilandau@polizei.rlp.de mit der Polizeiinspektion Landau in Verbindung zu setzen.

