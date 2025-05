POL-MR: Hochsitz in Brand gesetzt + In Restaurant eingebrochen + Betrunken mit E-Scooter in Auto gefahren + Unfall durch Vollbremsung verhindert + Unfallfluchten + und mehr

Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

Marburg-Biedenkopf (ots)

Marburg: Hochsitz in Brand gesetzt

Im Waldgebiet an den Lahnbergen zündeten Unbekannte offenbar einen Hochsitz an. Das Feuer breitete sich auf eine Fläche von etwa 10 x15 Meter Waldboden aus und beschädigte auch kleinere Bäume. Der Feuerwehr hatten Zeugen, teilweise wohl aus Flugzeugen, den Brand am Sonntag, 18. Mai, gegen 15.05 Uhr, gemeldet. Feuerwehrkräfte löschte den Brand, der entstandene Schaden wird auf 2.000 Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Mitteilung verdächtiger Beobachtungen in diesem Zusammenhang (Telefonnummer 06421/4060).

Marburg: In Restaurant eingebrochen

Durch ein Fenster stiegen Diebe in der Biegenstraße in ein indisches Restaurant ein. In den Räumen suchten sie zwischen Sonntag, 18. Mai, 22.15 Uhr, und Montag, 11.45 Uhr, nach Diebesgut und entwendeten die Überwachungskamera, Alkohol und Geld im Gesamtwert von etwa 1.000 Euro. Zum entstandenen Schaden liegen noch keine Angaben vor. Die Kriminalpolizei sucht Zeugen und bittet um Hinweise (Telefonnummer 06421/4060).

Biedenkopf: Betrunken mit E-Scooter in Auto gefahren

Während eine 46-jährige Ford-Fahrerin gerade am Markplatz in Höhe von Parkflächen anhalten wollte um ihren Mann einsteigen zu lassen, kam ein E-Scooter aus der gegenüberliegenden Einfahrt und krachte am Montag, 19. Mai, gegen 21.10 Uhr in den Ford. Der 31-jährige Fahrer stürzte, verletzte sich dabei aber nicht. Am Ford entstand ein etwa 1.500 Euro hoher Schaden, am E-Scooter sind es geschätzt 200 Euro. Gravierender war die Alkoholisierung des Rollerfahrers, ein Atemalkoholtest ergab 1,6 Promille. Zudem fehlte am E-Scooter ein gültiges Versicherungskennzeichen. Die Ermittlungen dauern an.

Biedenkopf: Unfall durch Vollbremsung verhindert

Die Polizei bittet um Hinweise zu einem unbekannten Autofahrer, der am Montag, 19. Mai, aus Richtung Biedenkopf kommend ein vorausfahrendes Fahrzeug in einer Kurve auf der B62b überholte. Offenbar war das Manöver falsch eingeschätzt worden, eine entgegenkommende Autofahrerin konnte wohl nur durch eine Vollbremsung die Kollision mit dem überholenden Fahrzeug auf ihrer Spur verhindern. Der Unbekannte fuhr nach dem Vorfall gegen 12.05 Uhr weiter in Richtung Eckelshausen. Hinweise zum Fahrzeug liegen bislang nicht vor, die Polizei bittet Zeugen, sich zu melden (Telefonnummer 06461/92950).

Kirchhain: Fahrerflucht auf Aldi-Parkplatz

Ein unbekannter Autofahrer touchierte am Donnerstag, 15. Mai, einen VW, der zwischen 8.15 Uhr und 8.45 Uhr auf dem Aldi-Parkplatz in der Frankfurter Straße geparkt stand. Dadurch entstand an dem schwarzen Tiguan ein geschätzt 4.000 Euro hoher Schaden entlang der rechten Fahrzeugseite, um den sich der Verursacher nicht weiter kümmerte. Die Polizei Stadtallendorf bittet um Zeugenhinweise (Telefonnummer 06428/93050).

Marburg: VW touchiert

In der Heinrich-Heine-Straße touchierte ein unbekannter Autofahrer am Samstag, 17. Mai, einen grauen VW Golf, der dort zwischen 15 Uhr und 19.50 Uhr geparkt stand. Anstatt sich um den etwa 4.000 Euro hohen Schaden zu kümmern, entfernte sich der Verursacher. Die Marburger Unfallermittler bitten um Zeugenhinweise (Telefonnummer 06421/4060).

Gladenbach: Rollerfahrer nach Sturz verletzt

Ein Rollerfahrer stürzte aus bislang unbekannter Ursache am Samstag, 17. Mai, gegen 19.40 Uhr in der Bahnhofstraße. Er schlug mit dem Gesicht auf den Asphalt auf, einen Helm trug er nicht. Eine mögliche Ursache dürfte der vorherige Alkoholkonsum sein: der Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,5 Promille. Zur Versorgung seiner leichten Verletzungen kam der 70-Jährige ins Krankenhaus. Die Polizei sucht Zeugen, die den Mann ohne Helm am Samstagabend auf dem Motorroller gesehen haben oder Angaben zum Sturz machen können (Telefonnummer 06461/92950).

Kirchhain- Emsdorf: Unfallflucht mit hohem Schaden

Etwa 13.000 Euro hoch dürfte der Schaden sein, den ein unbekannter Autofahrer am Samstag, 17. Mai, an einem schwarzen Peugeot 308 verursachte. Zwischen 0.30 Uhr und 7.30 Uhr touchierte der Unbekannte den in der Rotsgärtenstraße geparkten PKW und kümmerte sich nicht um den entstandenen Schaden. Die Polizei in Stadtallendorf sucht Zeugen und bittet um Hinweise (Telefonnummer 06428/93050).

Kirchhain- Stausebach: Q2 stark beschädigt

Eine zerkratzte linke Fahrzeugseite, eine zerstörte Scheibe und einen beschädigten Außenspiegel fand die Halterin eines grauen Audi Q2 vor, als sie am Freitag, 16. Mai, gegen 7.40 Uhr zu ihrem PKW zurückkehrte. Diesen hatte sie am Tag zuvor gegen 18.45 Uhr in der Straße An den Baumgärten geparkt. Ein bislang unbekannter Autofahrer hatte in dem Zeitraum den Audi touchiert und den etwa 10.000 Euro hohen Schaden verursacht, sich darum aber nicht weiter gekümmert. Die Polizei in Stadtallendorf sucht Zeugen und bittet um Hinweise (Telefonnummer 06428/93050).

Marburg- Schröck: Linke Seite durch Unfall zerkratzt

In der Roßdorfer Straße touchierte ein unbekannter Autofahrer zwischen Donnerstag, 15. Mai, 17 Uhr, und Freitag, 7.30 Uhr, einen geparkten weißen Citroen Jumper. Anstatt sich um den etwa 7.000 Euro hohen Schaden in Form von Kratzern entlang der linken Fahrzeugseite zu kümmern, fuhr der Verursacher weiter. Die Marburger Polizei bittet um Zeugenhinweise (Telefonnummer 06421/4060).

Yasmine Scholz, Pressesprecherin

