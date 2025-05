POL-MR: Marburg: 12-Jähriger wieder da

Marburg-Biedenkopf (ots) - Polizei und Feuerwehr rückten in den vergangenen Tagen mehrfach zu kleineren Waldbränden aus. Zunächst kam es am Samstag, 10, Mai zu einem entsprechenden Einsatz. Zeugen meldeten in der Verlängerung der Straße Alter Kirchhainer Weg gegen 19 Uhr brennendes Laub auf einer Böschung. Die Feuerwehr löschte den Brand, ein Schaden entstand nicht. Am Dienstag, 13. Mai, meldeten Zeugen gegen 15.10 ...

