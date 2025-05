Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Cabrio beschädigt + Unfallfluchten

Marburg-Biedenkopf (ots)

Neustadt: Cabrio beschädigt

Einen etwa 3.000 Euro hohen Schaden verursachte ein Dieb beim Versuch, an eine Handtasche zu gelangen, die in einem in der Königsberger Straße geparkten VW Cabrio lag. Zwischen Montag, 12. Mai, 19 Uhr, und Donnerstag, 14.30 Uhr, schnitt der Unbekannte das Verdeck auf und versuchte sich auf diese Weise Zugang zum Fahrzeug zu verschaffen. Dabei trat er offenbar das Windschott herunter, das sich jedoch dadurch so verkeilte, dass der Dieb nicht mehr an die Handtasche auf dem Rücksitz gelangte und ohne Diebesgut flüchtete. Die Polizei in Stadtallendorf bittet um Zeugenhinweise (Telefonnummer 06428/93050).

Marburg: Skoda touchiert

Einen grünen Skoda Tarracco touchierte ein unbekannter Autofahrer auf dem Uniklinikums-Parkplatz am Hermann-Bauer-Weg. Der etwa 2.000 Euro hohe Schaden entstand zwischen Sonntag, 11. Mai, 15 Uhr, und Dienstag, 13 Uhr, und der Verursacher flüchtete, ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen. Die Marburger Polizei sucht Zeugen und bittet um Hinweise (Telefonnummer 06421/4060).

Marburg-Wehrda: Hoher Schaden am Fahrzeugheck

Auf dem Begro-Parkplatz in der Tom-Mutters-Straße stieß ein unbekannter Fahrzeugführer zwischen Montag, 12. Mai, 6 Uhr, und Dienstag, 14, Uhr, gegen einen geparkten Ford. Dadurch entstand ein Loch in der Heckklappe, zudem noch Schäden an der Heckscheibe und Stoßstange. Polizeibeamte schätzten den Schaden auf etwa 8.500 Euro. Der schwarze Kuga stand im hinteren Bereich in Richtung des Feldwegs und dem Schaden nach zu urteilen könnte eine Art Baustellenfahrzeug als Verursacher in Frage kommen. Die Marburger Unfallermittler bitten um Zeugenhinweise (Telefonnummer 06421/4060).

Biedenkopf: Polo touchiert

Einen grauen VW Polo touchierte ein unbekannter Autofahrer am Mittwoch, 14. Mai, und verursachte dabei einen etwa 500 Euro hohen Schaden. Der Unfall passierte zwischen 6.30 Uhr und 15.20 Uhr in der Straße Am Freibad, der Verursacher entfernte sich unerlaubt. Die Polizei in Biedenkopf sucht Zeugen und bittet um Hinweise (Telefonnummer 06461/92950).

Yasmine Scholz, Pressesprecherin

