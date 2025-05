Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Diebstahl aus PKW + Dachstuhlbrand + Mann überfallen? Zeugensuche + Loch in Wand geschlagen + Unfallfluchten

Neustadt: Diebstahl aus PKW

Ein unbekannter Mann durchsuchte am Montag, 12, Mai, gegen 2 Uhr eine schwarzen VW, der in der Marburger Straße geparkt stand. Als er bemerkte, dass eine Zeugin ihn beobachtete, flüchtete der Dieb und nahm eine Handtasche aus dem Auto mit. Darin befand sich etwas Geld und ein Fahrzeugschein, so dass der Gesamtwert auf etwa 150 Euro geschätzt wird. Der Mann kann kaum beschrieben werden. Es ist lediglich bekannt, dass er eine graue Jacke trug. Am PKW entstand kein Schaden. Die Kriminalpolizei bittet um weitere Zeugenhinweise (Telefonnummer 06421/4060).

Ebsdorfergrund- Ebsdorf: Dachstuhlbrand

Ein bislang unbekannter Zeuge klingelte am Montag, 12. Mai, gegen 14.30 Uhr bei den Bewohnern eines Zweifamilienhauses in der Straße Leidenhöfer Höhl und machte sie auf den brennenden Dachstuhl aufmerksam. Die nur teilweise anwesenden Bewohner verließen daraufhin eigenständig das Haus, verletzt wurde niemand. Eine Vielzahl an Feuerwehrleuten war in den folgenden Stunden mit der Brandbekämpfung beschäftigt. Nach Abschluss der Löscharbeiten ist das Haus derzeit unbewohnbar und in Teilen wohl auch einsturzgefährdet. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache übernommen. Hinwiese auf Straftaten ergaben sich in diesem Zusammenhang bislang nicht, ein technischer Defekt ist momentan als mögliche Brandursache nicht auszuschließen. Konkrete Angaben zur Schadenshöhe sind noch nicht möglich, ein sechsstelliger Betrag ist jedoch anzunehmen. Zeugen, die auf den Brandbeginn aufmerksam geworden sind, insbesondere der Mann, der im Haus klingelte, werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 06421/4060 zu melden.

Marburg: Mann überfallen? Zeugensuche

Zeugen fanden am Samstag, 10. Mai, gegen 3.40 Uhr an der Kreuzung Markt/ Reitgasse einen auf dem Boden liegenden, am Kopf blutenden Mann. Der alkoholisierte 37-Jährige aus Frankenberg gab an, von drei Personen überfallen worden zu sein. Dabei hätten sie 150 Euro aus seinem Portmonee genommen und das Portmonee anschließend wieder in seine Hosentasche gesteckt. Eine genaue Tatzeit ist ebenso wenig bekannt wie eine Personenbeschreibung. Die Kriminalpolizei sucht Zeugen, die genauere Angaben zum Vorfall machen können, der wahrscheinlich in der Wettergasse passierte (Telefonnummer 06421/4060).

Marburg: Loch in Wand geschlagen

Mehrere unbekannte Personen schlugen in einem leerstehenden Teil des ehemaligen Schwesternwohnheims auf dem Gelände der Vitos-Klinik in der Cappeler Straße ein Loch in eine Wand. Der leerstehende Teil ist bereits von Vandalismus gezeichnet, allerdings suchten die Unbekannten sich am Sonntag, 11. Mai, eine Wand aus, die an den bewohnten Teil des Gebäudes grenzt. Die 73-jährige Bewohnerin hörte gegen 15.30 Uhr mehrere Schläge, die letztlich zu einem etwa 50cm x 50cm großen Loch in einer Wand führten. Sie schrie daraufhin, die Polizei zu verständigen, und hörte die Personen wegrennen. Den Stimmen nach zu urteilen könnte es sich um Kinder gehandelt haben. Beschreibungen liegen nicht vor. Der entstandene Schaden dürfte etwa 500 Euro betragen. Die Marburger Polizei sucht Zeugen und bittet um Hinweise (Telefonnummer 06421/4060).

Marburg- Cappel: Toyota touchiert

Ein unbekannter Autofahrer touchierte am Donnerstag, 8. Mai, zwischen 16 Uhr und 16.30 Uhr einen weißen Toyota Aygo, der auf dem Lidl-Parkplatz in der Marburger Straße stand. Anstatt sich um den etwa 500 Euro hohen Schaden zu kümmern, entfernte sich der Verursacher. Die Marburger Polizei bittet um Zeugenhinweise (Telefonnummer 06421/4060).

Marburg- Gisselberg: Ausgewichen und verunfallt

Um den Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden, roten PKW zu vermeiden, wich ein 56-jähriger Renault-Fahrer am Ortsausgang Gisselberg in Richtung Marburg nach rechts aus. Dabei überfuhr er die kleine Verkehrsinsel ("begrünter Straßenversatz") und drei darauf befindliche Verkehrsschilder (Leitbaken). Der Renault war daraufhin nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Es entstand ein mehrere hundert Euro hoher Schaden. Zu einer Berührung mit dem weiter nach Niederweimar fahrenden roten PKW kam es nicht. Die Marburger Polizei bittet um Zeugenhinweise (Telefonnummer 06421/4060).

Marburg: Mercedes touchiert

Einen schwarzen Mercedes C250 touchierte ein unbekannter Autofahrer in der Liebigstraße. Dadurch entstand am Donnerstag, 8. Mai, zwischen 15 Uhr und 16.30 Uhr ein etwa 500 Euro hoher Schaden am geparkten Mercedes. Anstatt sich darum zu kümmern, entfernte sich der Verursacher. Die Marburger Polizei bittet um Zeugenhinweise (Telefonnummer 06421/4060).

