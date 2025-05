Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Brennender Carport + Tödlicher Verkehrsunfall + Versuchter Gepäckdiebstahl + Handtasche aus PKW entwendet + Fenster aufehebelt + und mehr

Marburg-Biedenkopf (ots)

Stadtallendorf: Brennender Carport

Aus bislang unbekannter Ursache entstand am Donnerstag, 8. Mai, gegen 16.25 Uhr ein Feuer an einem Carport in der Königsberger Straße. Das Übergreifen auf zwei angrenzende Wohnhäuser verhinderten Feuerwehrkräfte, dennoch entstanden leichte Schäden an der einen Fassade und am Fenster. Der angrenzende Carport und zwei Fahrzeuge wurden durch den Brand beschädigt. Ersten Schätzungen zufolge dürfte der Gesamtschaden im mittleren fünfstelligen Bereich liegen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen, denen in diesem Zusammenhang etwas aufgefallen ist (Telefonnummer 06421/4060).

Kirchhain: Tödlicher Verkehrsunfall

Aus bislang unbekannter Ursache geriet der Fahrer eines VW Polo am Montagmorgen, 12. Mai, gegen 7 Uhr auf der B454 in Richtung Stadtallendorf in den Gegenverkehr und kollidierte mit einem LKW. Der 61-jährige VW-Fahrer aus Lollar starb noch an der Unfallstelle. Die Strecke zwischen der Abfahrt zur B62 und dem Plausdorfer Weg war für die Arbeiten am Unfallort bis etwa 14 Uhr gesperrt: Zum einen kam ein Gutachter zum Einsatz und die Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden, zum anderen waren weitere Arbeiten durch ausgelaufenes Öl von Nöten. Am PKW entstand ein Totalschaden, die Schadenshöhe am LKW ist noch nicht bekannt. Der 57-jährige aus dem Ausland stammende LKW-Fahrer blieb unverletzt.

Marburg: Versuchter Gepäckdiebstahl

In der Straße Am Erlengraben war eine Anwohnerin am Sonntag, 11. Mai, gerade dabei, Gepäck in ihren PKW zu laden und hatte dafür sieben Koffer und Taschen am Kofferraum abgestellt. Nachdem sie gegen 10.20 Uhr kurz im Garten war, fehlte das Gepäck als sie zum Auto zurückkehrte. Sie sah aber zwei Männer, die am geöffneten Kofferraum eines schwarzen SUV mit italienischen Kennzeichen standen und offenbar gerade das Gepäck eingeladen hatten. Daraufhin schrie die 40-Jährige sie so an, dass sie die Koffer und Taschen wieder ausluden und zügig davonfuhren. Die Personen können nur grob beschrieben werden: Ein Mann ist etwa Anfang 30, hat eine "untersetzte Gestalt", ist etwa 170 bis 175cm groß und war schwarz gekleidet. Ein zweiter Mann wird als über 50 Jahre alt beschrieben mit einem grauen Vollbart. Die dritte beteiligte Person kann nicht beschrieben werden. Die Marburger Polizei sucht Zeugen und bittet um Hinweise (Telefonnummer 06421/4060).

Marburg- Wehrda: Handtasche aus PKW entwendet

In der Industriestraße entwendeten Diebe am Samstag, 10. Mai, eine Handtasche vom Beifahrersitz eines schwarzen Skoda, der zwischen 20.30 Uhr und 21 Uhr dort geparkt stand. Durch den Diebstahl entstand ein etwa 150 Euro hoher Schaden, die Handtasche mit dem enthaltenen Portmonee hat einen Wert von geschätzt 120 Euro. Die Kriminalpolizei sucht Zeugen (Telefonnummer 06421/4060).

Marburg- Cappel: Fenster aufehebelt

Diebe stiegen am Samstag, 10. Mai, in ein Mehrfamilienhaus in der Paul-Natorp-Straße ein. Dabei hebelten sie zwischen 18 Uhr und 23.45 Uhr ein Fenster auf und durchsuchten die Wohnung im Erdgeschoss. Mit etwa 80 Euro flüchtete sie. Der Schaden am Fenster wird auf 500 Euro geschätzt. Die Kripo sucht Zeugen und bittet um Hinweise (Telefonnummer 06421/4060).

Weimar- Niederweimar: Mit Luftgewehr auf Fenster geschossen

Zwei Geschosse eines Luftgewehrs durchschlugen in der Alte Bahnhofstraße einen heruntergelassenen Außenrollladen, eins davon beschädigte auch noch die Fensterscheibe. Der etwa 500 Euro hohe Schaden an dem Mehrfamilienhaus entstand zwischen Samstag, 10. Mai, 21.30 Uhr, und Sonntag, 7 Uhr. Die Marburger Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung und bittet um Zeugenhinweise (Telefonnummer 06421/4060).

Gladenbach- Mornshausen: Lagerhütte für Spielgeräte in Grundschule aufgebrochen

Diebe brachen eine Tür zur Lagerhütte von Spielgeräten in der Grundschule in der Siedlungsstraße auf. Zwischen Freitag, 15.30 Uhr, und Sonntag, 17 Uhr, zerstörten sie einen Kinderroller und entwendeten eine Rikscha/ Kutsche (Spielgerät) im Wert von etwa 300 Euro. Der entstandene Schaden dürfte in gleicher Höhe liegen. Die Polizei in Biedenkopf sucht Zeugen und bittet um Hinweise (Telefonnummer 06461/92950).

Yasmine Scholz, Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf, übermittelt durch news aktuell