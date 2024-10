Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: Freudenstadt - Nach schwerem Verkehrsunfall: Angefahrener Fußgänger erliegt seinen Verletzungen - Nachtrag zur Pressemitteilung vom 18.10.2024, 13:55 Uhr

Freudenstadt (ots)

Am Freitag, 18.10.2024 kam es um 11:49 Uhr in der Martin-Luther-Straße in Freudenstadt zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 86-jähriger Fußgänger schwer verletzt wurde und mit dem Rettungshubschrauber in das Krankenhaus nach Villingen-Schwenningen geflogen wurde. Am Montagvormittag erlag er dort seinen Verletzungen.

