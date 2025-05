Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Kirchhain- Großseelheim: Handy liegen lassen- Dieb ermittelt

Marburg-Biedenkopf (ots)

Ein Dieb testete in der Nacht auf Mittwoch, 7. Mai, offenbar an mehreren geparkten Fahrzeugen in der Sportplatzstraße, ob sie verschlossen waren. Eine Zeugin bemerkte den Mann dabei und sprach ihn gegen 0.30 Uhr an, während er sich gerade im PKW von Nachbarn der Zeugin befand. Der Mann floh daraufhin überstürzt, kehrte aber wenig später zurück und gab an, sein Handy noch holen zu wollen. Dieses Vorhaben verhinderte die Zeugin. Die hinzugerufenen Polizeibeamten fanden im Auto das Handy und stellten es sicher. Auf dem nicht gesperrten Handy waren mehrere Fotos und persönliche Dokumente sichtbar, so dass die Beamten einen 24-Jährigen als Tatverdächtigen ermittelten, entsprechende Anzeigen schrieben und das Handy sicherstellten. Bisherigen Ermittlungen zufolge flüchtete der Mann ohne Diebesgut.

Yasmine Scholz, Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf, übermittelt durch news aktuell