POL-MR: Kirchhain: Fahrradcodierung

Marburg-Biedenkopf (ots) - Steffenberg-Obereisenhausen: Radmuttern gelöst Der Halter eines Dacia Duster bemerkte auf einer Fahrt seltsame Geräusche und stellte in der Folge drei gelöste Radschrauben an einem Vorderrad fest. Die Polizei ermittelt wegen des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und sucht Zeugen, denen diesbezüglich zwischen Samstag, 26. April, 15 Uhr, und Montag, 28. April, 6 Uhr, in der ...

mehr