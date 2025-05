Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Radmuttern gelöst + Fahrrad auf B3 + Unfallfluchten

Marburg-Biedenkopf (ots)

Steffenberg-Obereisenhausen: Radmuttern gelöst

Der Halter eines Dacia Duster bemerkte auf einer Fahrt seltsame Geräusche und stellte in der Folge drei gelöste Radschrauben an einem Vorderrad fest. Die Polizei ermittelt wegen des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und sucht Zeugen, denen diesbezüglich zwischen Samstag, 26. April, 15 Uhr, und Montag, 28. April, 6 Uhr, in der Straße In den Höfen etwas Verdächtiges in diesem Zusammenhang aufgefallen ist. Hinweise bitte an die Telefonnummer 06461/92950.

Cölbe- Bürgeln: Fahrrad auf B3

Die Fahrerin eines VW konnte am Freitag, 2. Mai, nicht mehr ausweichen oder ausreichend abbremsen, als sie gegen Mitternacht auf der B3 zwischen Chausseehaus und Schönstadt ein Fahrrad auf der Fahrbahn liegen sah. Sie erfasste das Rad mit der Fahrzeugfront, wodurch ein etwa 500 Euro hoher Schaden am PKW entstand. An dem schwarz-grauen "Cube"-Fahrrad mit neongelben Lenkergriffen und neongelber Aufschrift fehlte das Hinterrad, das die später hinzugerufenen Polizeibeamten jedoch in der Nähe im Feld fanden. Kurz nach dem Zusammenstoß sprach ein etwa 18 Jahre alter Mann die Fahrerin an. Er befand sich auf dem parallel verlaufenden Radweg und flüchtete, bevor die Polizei vor Ort eingetroffen war. Womöglich hatte er das Fahrrad auf die Straße gelegt. Die Marburger Polizei sucht Zeugen und bittet um Hinweise (Telefonnummer 06421/4060).

Stadtallendorf- Erksdorf: Wohnmobil touchiert

Einen etwa 3.500 Euro hohen Heckschaden verursachte ein unbekannter Autofahrer an einem Renault- Wohnmobil, das in der Straße Leimeskaute parkte. Der Unfall passierte zwischen Sonntag, 4. Mai, 13 Uhr, und Montag, 16 Uhr, vermutlich beim Ein- oder Ausparken. Der Verursacher entfernte sich, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Die Polizei sucht Zeugen und bittet um Hinweise (Telefonnummer 06428/93050).

Gladenbach: Fahrerflucht auf Aldi-Parkplatz

Vermutlich beim Ein- oder Ausparken touchierte ein unbekannter Autofahrer auf dem Aldi-Parkplatz in der Kirchbergstraße einen dorten geparkten roten Landrover Evoque. Anstatt sich um den etwa 1.300 Euro hohen Schaden hinten links zu kümmern, entfernte sich der Verursacher nach dem Unfall, der sich zwischen 9.30 Uhr und 10.35 Uhr am Montag, 5. Mai, ereignete. Die Polizei in Biedenkopf bittet um Zeugenhinweise (Telefonnummer 06461/92950).

Yasmine Scholz, Pressesprecherin

