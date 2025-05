Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Exhibitionist in der Deutschhausstraße + Mittelfinger gezeigt + in Mercedes gegriffen + Transporter beschädigt + VW beim Ausparken touchiert

Marburg-Biedenkopf (ots)

Marburg: Exhibitionist in der Deutschhausstraße

Am Mittwoch (30.04.232025) entblößte sich ein Mann vor einem Bürogebäude und führte exhibitionistische Handlungen an sich durch. Dabei blickte er in ein Büro eines Verwaltungsgebäudes, in dem sich eine 40-Jährige befand. Sie schloss daraufhin die Rollos und verständigte den Sicherheitsdienst. Der Unbekannte flüchtete. Wer hat den Mann zwischen 05:55 Uhr und 06:10 Uhr gesehen? Der Unbekannte ist etwa 25 - 30 Jahre alt, 170 cm bis 180 cm groß und schlank. Er hat dunkle Haare und einen Drei-Tage-Bart. Er trug einen schwarzen Hoodie, schwarze Cap schwarze Jeans, schwarze Sneaker und führte einen Rucksack mit sich. Die Kriminalpolizei in Marburg bittet um Hinweise (Telefonnummer 06421/4060).

Marburg- Mittelfinger gezeigt

Ein 50-Jähriger war am gestrigen Donnerstag (01.05.2025) in der Universitätsstraße unterwegs. In Höhe des Schlossberg Centers hielt er sein Cabrio verkehrsbedingt an. Aus dem vor ihm wartenden Fahrzeug, wurde eine Getränkedose auf die Fahrbahn geworfen. Der Cabrio-Fahrer tat seinen Unmut über dieses Verhalten durch Hupen kund. Daraufhin zeigte der Mitfahrer des vor ihm wartenden Audi A1 Sportback dem 50-Jährigen den Mittelfinger. Die Polizei ermittelt nun wegen Beleidigung und bittet um Zeugenhinweise: Wer hat die Situation vor der Bushaltestelle gegen 18:00 Uhr mitbekommen? Wer kann Hinweise zu der Person in dem Audi geben, die auf der Rückbank rechts saß? Wer kann Hinweise zu dem grauen A1 geben? Zeugen werden gebeten, sich mit der Marburger Polizei unter der Telefonnummer 06421/4060 in Verbindung zu setzen.

Stadtallendorf- in Mercedes gegriffen

Ein Unbekannter schlug gestern (01.05.2025) gegen 11:30 Uhr die hintere Seitenscheibe eines auf dem Friedhofsparkplatz abgestellten weißen Mercedes ein, griff durch diese hindurch und stahl eine auf der Rückbank abgelegte Handtasche. Im Anschluss stieg der Dieb in ein blaues Kleinfahrzeug mit HEF-Kennzeichen (Bad Hersfeld) und fuhr zügig davon. In der Handtasche befanden sich neben Bargeld mehrere Karten. Die Polizei beziffert den Schaden mit rund 1.000 Euro. Hinweise zu dem Unbekannten, sowie dessen Fahrzeug erbittet die Polizeistation Stadtallendorf unter der Telefonnummer 06428/93050.

Marburg: Transporter beschädigt

Zwischen 17:30 Uhr am Dienstag (29.04.2025) und 10:15 Uhr am Mittwoch (30.04.2025) touchierte ein Unbekannter beim Vorbeifahren einen weißen Ford. Der Transit parkte entgegengesetzt der Fahrtrichtung am Fahrbahnrand der Pasternakstraße in Höhe der Hausnummer 5. Der Schaden am Kastenaufbau des Transporters beläuft sich auf 3.000 Euro. Hinweise zum Unfallfahrer oder dessen Fahrzeug erbittet die Polizeistation Marburg unter der Telefonnummer 06421/4060.

Marburg: VW beim Ausparken touchiert

Beim Ausparken soll der Fahrer eines Smart einen in der Straße "Software-Center" abgestellten VW touchiert und einen 500 Euro teuren Schaden an der Fahrertür des weißen UP! hinterlassen haben. Ohne sich um diesen zu kümmern, flüchtete der Unfallfahrer. Zeugen, die den Unfall am Mittwoch (30.04.2025) zwischen 09:00 Uhr und 11:50 Uhr, mitbekommen haben, werden gebeten, sich mit der Polizeistation Marburg unter der Telefonnummer 06421/4060 in Verbindung zu setzen.

Kerstin Müller, Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf, übermittelt durch news aktuell