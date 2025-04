Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Versuchter Einbruch in Kläranlage + Hebelspuren an Tür + Unfallfluchten

Marburg-Biedenkopf (ots)

Weimar- Roth: Versuchter Einbruch in Kläranlage

Offenbar versuchten Diebe am vergangenen Wochenende in die Kläranlage in der Straße Kläranlage einzubrechen. Dabei beschädigten sie den Zaun und zwei Türen, entwendeten jedoch nichts. Der etwa 300 Euro hohe Schaden entstand zwischen Freitag, 25. April, 10 Uhr, und Montag, 8 Uhr. Die Kriminalpolizei bittet um Mitteilung verdächtiger Beobachtungen in diesem Zusammenhang (Telefonnummer 06421/4060).

Kirchhain: Hebelspuren an Tür

Diebe scheiterten an der Haustür eines Mehrfamilienhauses in der Brückenstraße. Zwischen Samstag, 26. April, und Sonntag versuchten sie offenbar, die Tür aufzuhebeln. Entsprechende Spuren stellten Zeugen am Sonntagmorgen gegen 8 Uhr fest. Der Schaden dürfte etwa 300 Euro betragen. Die Kriminalpolizei bittet um Hinweise (Telefonnummer 06421/4060).

Dautphetal- Holzhausen: LKW touchiert Audi

In der Rainstraße touchierte ein vorbeifahrender weißer LKW am Freitag, 25. April, gegen 10.20 Uhr einen geparkten Audi, wodurch ein etwa 150 Euro hoher Schaden am Außenspiegel des schwarzen Q2 entstand. Anstatt sich darum zu kümmern, setzte der unbekannte Fahrer seine Fahrt fort. Zeugen gaben den Hinweis auf den LKW, konnten aber keine Angaben zum Fahrer oder Kennzeichen machen. Die Polizei sucht daher weitere Zeugen, denen der LKW aufgefallen ist (Telefonnummer 06461/92950).

Gladenbach- Römershausen: BMW touchiert

Vermutlich beim Vorbeifahren touchierte ein unbekannter Autofahrer am Freitag, 25. April, einen blauen 3er BMW, der in der Straße Kegelbahn geparkt stand. Dadurch entstand zwischen 14 Uhr und 14.30 Uhr ein etwa 1.000 Euro hoher Schaden, um den sich der Verursacher nicht weiter kümmerte. Die Polizei in Biedenkopf sucht Zeugen und bittet um Hinweise (Telefonnummer 06461/92950)

Yasmine Scholz, Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf, übermittelt durch news aktuell