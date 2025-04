POL-MR: Jeep touchiert + VW vor Schule touchiert

Marburg-Biedenkopf (ots) - Stadtallendorf: Versuchter Einbruch in Kiosk Mit einem Stein und einem unbekannten Werkzeug versuchte ein Dieb in der Nacht auf Mittwoch, 23. April, in einen Kiosk in der Straße Am Bahnhof einzubrechen. Dadurch entstand zwischen 18.45 Uhr und 6.45 Uhr ein etwa 700 Euro hoher Schaden, in ...

