Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Einkaufswagen gegen PKW? + Einbruch in Bürogebäude

Marburg-Biedenkopf (ots)

Bad Endbach: Einkaufswagen gegen PKW?

Auf dem Rewe-Parkplatz in der Straße Am Bewegungsbad entstand am Freitag, 11. April, zwischen 10.30 Uhr und 10.50 Uhr ein etwa 3.500 Euro hoher Schaden an einem dort geparkten Cupra. Wahrscheinlich stieß ein Einkaufswagen an den grauen Formentor und verursachte die Delle und Kratzer am Heck. Für den Schaden zeigte sich jedoch niemand verantwortlich. Die Polizei sucht Zeugen und bittet um Hinweise (Telefonnummer 06421/4060).

Marburg: Einbruch in Bürogebäude

Diebe warfen mit einem Stein die Scheibe eines Bürogebäudes in der Neue Kasseler Straße ein und gelangten über das Fenster in die Räume. Zwischen Montag, 21. April, 18 Uhr, und Dienstag, 7.30 Uhr, durchsuchten sie mehrere Büros und machten sich mit einem Smartphone und einem Laptop im Gesamtwert von etwa 2.500 Euro aus dem Staub. Der Schaden am Fenster ist etwa 500 Euro hoch. Die Kriminalpolizei bittet um Zeugenhinweise (Telefonnummer 06421/4060).

Yasmine Scholz, Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf, übermittelt durch news aktuell