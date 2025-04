Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Fenster eingeschlagen und geöffnet + Reifen zerstochen + Schlägerei + Einbruchversuch in Schule + Quarzsand auf Motorhaube geschmissen + Betrunken auf der B3 unterwegs- Zeugensuche

Marburg-Biedenkopf (ots)

Marburg: Fenster eingeschlagen und geöffnet

Ein unbekannter Dieb drückte am Freitag, 18. April, den Rollladen am Fenster eines Mehrfamilienhauses in der Straße Im Köhlersgrund hoch. Anschließend schlug er mit einem Stein ein Loch in die Scheibe, griff hindurch und öffnete das Fenster von innen. Aus unbekannten Gründen stieg er nicht in die Wohnung ein sondern flüchtete. Es entstand ein etwa 50 Euro hoher Schaden. Der Bewohner befand sich zur Tatzeit um 1 Uhr in der Wohnung, sah den Dieb jedoch nicht. Später am Nachmittag stellte er noch einen Schaden am Türschloss der Haustür fest, der bisherigen Erkenntnissen zufolge auch auf einen Einbruchversuch zurückzuführen ist. Die Kriminalpolizei sucht Zeugen, denen verdächtige Personen in diesem Zusammenhang aufgefallen ist (Telefonnummer 06421/4060).

Marburg: Reifen zerstochen

Ein Unbekannter stach am Freitag, 18. April, zwischen 18 und 19 Uhr in den Reifen eines violetten VW und in den eines silberfarbenen Mercedes. Beide Fahrzeuge standen geparkt in der Straße In der Badestube, es entstand jeweils ein dreistelliger Schaden. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung und sucht Zeugen (Telefonnummer 06421/4060).

Dautphetal- Dautphe: Schlägerei

Zeugen meldeten der Polizei am Samstag, 19. April, eine Schlägerei zwischen zehn und 15 Personen in einer Gaststätte in der Hauptstraße. Bei Eintreffen der Polizei gegen 4.05 Uhr war die Lage ruhig, da nur noch eine Partie des Konflikts anwesend war. Den genauen Hergang der Eskalation konnten die Polizeibeamten bislang nicht ermitteln, was mitunter durch die Alkoholisierung der verbliebenen Beteiligten zu begründen sein dürfte. Nach bisherigen Erkenntnissen brachten mehrere unbekannte Personen insgesamt drei Männer im Alter von 25, 37 und 38 Jahren zu Boden und schlugen dort auf sie ein, wodurch sie leichte Verletzungen erlitten. Einer von ihnen kam zur Behandlung ins Krankenhaus. Hinweise auf die Tatverdächtigen liegen bislang nicht vor. Zeugen, die sich bislang nicht bei der Polizei gemeldet haben, werden gebeten, dies nachzuholen (Telefonnummer 06461/92950).

Gladenbach: Einbruchversuch in Schule

Mehrere Hebelspuren an einer Tür im Erdgeschoss deuten auf einen Einbruchversuch in der Schule in der Dr.-Berthold-Leinweber-Straße hin, der am Osterwochenende zwischen Sonntag, 11 Uhr, und Montag, 10 Uhr, stattfand. Der Schaden liegt bei geschätzt 500 Euro, die Polizei sucht Zeugen, denen Personen an der Schule aufgefallen sind (Telefonnummer 06461/92950).

Breidenbach- Oberdieten: Quarzsand auf Motorhaube geschmissen

Unbekannte verursachten einen etwa 600 Euro hohen Schaden an einem schwarzen Kia, indem sie Quarzsand mit Steinen auf die Motorhaube warfen. Dadurch entstanden eine Delle sowie zahlreiche feine Kratzer im Lack. Zum Zeitpunkt der Sachbeschädigung, am Sonntag, 20. April, zwischen 0.15 Uhr und 13.20 Uhr, befand sich das Auto auf einem Grundstück in der Dietestraße. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise (Telefonnummer 06461/92950).

Marburg: Betrunken auf der B3 unterwegs- Zeugensuche

Eine Zeugin informierte am Samstag, 19. April, die Polizei über die auffallende Fahrweise einer Frau, die auf der B3 von Gießen nach Marburg in einem weiß-schwarzen Mini Cooper unterwegs war. Bei der anschließenden Kontrolle zeigte der Atemalkoholtest bei ihr um 14 Uhr 1,3 Promille. Sie kam für eine Blutentnahme mit zur Polizeistation, ihren Führerschein ist sie vorerst los. Die Polizei sucht nun weitere Zeugen, die auf den Mini Cooper aufmerksam geworden sind oder diesem womöglich sogar ausweichen mussten. Bisherigen Ermittlungen zufolge befand sich die Fahrerin gegen 13.20 Uhr zwischen der Abfahrt Marburg Süd und Marburg Mitte. Zeugen wenden sich bitte an die Polizei in Marburg (Telefonnummer 06421/4060).

Yasmine Scholz, Pressesprecherin

