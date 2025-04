Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Achtung Phishing! Die Polizei warnt vor neuer Masche!

Marburg-Biedenkopf (ots)

Die Polizei warnt vor betrügerischen Internetseiten im Zusammenhang mit der sogenannten "Electronic Travel Authorisation" (ETA). Wer nach Großbritannien einreisen will, benötigt seit Anfang April die digitale Reisegenehmigung ETA.

Betrüger nutzen offenbar dieses Verfahren aus, um potentiellen Touristen und Touristinnen das Geld aus der Tasche zu ziehen und von diesen Daten abzugreifen. Diese Erfahrung musste eine 42-jährige aus dem Landkreis Gießen Anfang April machen.

Zunächst gab die Frau in diesem Zusammenhang ein paar Wörter in die Suchmaschine ein und landete offenbar nicht auf einer seriösen Internetseite. Die 42-Jährige reichte auf dieser täuschend echt gestalteten Website eine Bewerbung für ein Touristenvisum für Großbritannien ein. Dafür fiel eine Gebühr in Höhe von 99 $ an, die sie über eine Kreditkarte bezahlte. Zudem musste sie für die Bewerbung ein Foto sowie eine Seite ihres Reisepasses hochladen. Daraufhin erhielt sie einen Tag später, eine Bestätigung über ihr gültiges Visum, welches ihr allerdings auffällig erschien. Sie ließ die Kreditkarte sperren und als sie die Website erneut aufrief, zeigte ihr Virusprogramm an, dass es sich dabei um eine Phishingseite handeln würde. Die 42-jährige erstattete in der Folge Anzeige bei der Polizei.

Die Polizei warnt vor dieser Masche und gibt folgende Tipps:

- Nutzen Sie die offiziellen Wege. Diese finden Sie auf den offiziellen Websites des britischen Ministeriums https://www.gov.u k/guidance/apply-for-an-electronic-travel-authorisation-eta

- Dort finden Sie auch die offiziellen ETA Apps für Anroid und iOS!

- Vertrauen Sie nicht auf ein erstes Ergebnis einer Suchmaschine. Prüfen Sie insbesondere in der URL, dass diese auch auf gov.uk endet! Seiten mit .org oder .com sind keine offiziellen Webseiten des britischen Ministeriums!

- Keine Zahlungen an Dritte! Versprechen wie "schnelles Visum" oder "Garantie" von privaten Anbietern sind unseriös.

- Der ETA Antrag kostet seit 09. April 16 britische Pfund (knapp 20 Euro), die Bearbeitungszeit wird mit drei Tagen veranschlagt.

- Liegt eine Straftat zu Ihrem Nachteil vor, so können Sie Anzeige bei Ihrer örtlichen Polizeidienststelle oder via Online-Wache https://portal.onlinewache.polizei.de/de/ erstatten.

- Bei Fragen rund um die Cybercrimeprävention steht Ihnen auch unser Fachberater für Cybercrimeprävention Kriminalhauptkommissar Ulrich Kaiser Verfügung: cybercrimepraevention.ppmh@polizei.hessen.de oder telefonisch unter 0641 7006 2942

Sabine Richter, Pressesprecherin

