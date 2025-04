Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Illegale Müllentsorgung bei Michelbach+Einbruch in Weimarer Fleischerei+Unbekannter entblößt sich an der Lahn+Betonmischer verliert Ladung+Unfallfluchten in Marburg und Kirchhain

Marburg-Biedenkopf (ots)

Marburg: Illegale Müllentsorgung bei Michelbach (Fotos)

Im Waldgebiet "Hardt" bei Michelbach entsorgte ein Unbekannter zwei Koffer. Ein Passant fand den Müll am Donnerstag (10. April). Die Polizei geht derzeit davon aus,. dass der Täter den illegalen Müll zwischen Montag (07. April) und Donnerstag ablagerte. Es handelt sich dabei um zwei alte grau-schwarze Reisekoffer aus Textilmaterial. In einem befanden sich eine alte grau-braunen Stereoanlage der Marke Schneider mit Boxen, und eine Kaffeemaschine. Daneben lag eine Deckenlampenleiste. Auf dem anderen Koffer, der leer war, lag eine verrostete grüne Heckenschere der Marke Black und Decker. Wer hat dort in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht? Wer kann Angaben zur Herkunft des Elektroschrotts machen?

Hinweise nehmen die Beamten der Polizeistation Marburg unter 06421/406-0 entgegen.

Weimar: Einbruch in Fleischerei

Ein Fleischereifachgeschäft geriet in der "Alte Bahnhofstraße" in den Fokus von Einbrechern. Die Unbekannten verschafften sich zwischen 12.30 Uhr am Montag (14. April) und 06.00 Uhr am Dienstag (15. April) Zugang ins Gebäude. Aus einer Kasse entwendeten sie Bargeld in dreistelliger Höhe. Wer hat dort in der vergangenen Nacht etwas Verdächtiges beobachtet? Hinweise nehmen die Beamten der Marburger Kriminalpolizei unter 06421/406-0 entgegen.

Marburg: Unbekannter entblößt sich an der Lahn

Nachdem ein unbekannter Mann sich auf einer Wiese an der Lahn entblößte, sucht die Polizei nach Zeugen. Eine 40-jährige Frau befand sich mit ihrem Kleinkind auf einer Wiese an der Lahn in Höhe der Gisselberger Straße 30, als der Unbekannte sie ansprach. Anschließend legte er sich auf die Wiese, öffnete seine Hose und manipulierte an seinem Geschlechtsteil. Dabei sprach er sie erneut an. Die 40-Jährige drohte mit der Polizei und der Mann lief über den Geh/Radweg in Richtung Südspange davon. Er sei etwa 35 Jahre alt, dunkelhäutig und 1,65 Meter groß gewesen. Er trug dunkle Arbeitsbekleidung.

Wer hat den Vorfall ebenfalls beobachtet? Wem ist der Mann auf der Wiese und in Richtung Südspange ebenfalls aufgefallen?

Hinweise nehmen die Beamten der Marburger Kriminalpolizei unter 06421/406-0 entgegen.

Marburg: Betonmischer verliert Ladung?

Am Donnerstag (10. April) gegen 10.20 Uhr war ein 55-Jähriger aus Korbach mit seinem Opel auf der Bundesstraße 3 von Cölbe nach Marburg unterwegs. Auf der Strecke verlor ein vor ihm fahrender Betonmischer eine kleine Ladung an Beton mit Steinen, welche gegen sein Fahrzeug prallten. Dabei entstand ein Sachschaden in Höhe von 500 Euro. Wer kann Hinweise auf den unbekannten Betonmischer, der am Donnerstag (10. April) auf der B3 von Cölbe nach Marburg unterwegs war, geben? Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeistation Marburg unter 06421/406-0 in Verbindung zu setzen

Marburg: Reifen aufgerissen

An einer Engstelle im Gladenbacher Weg kam am Samstag (12. April) gegen 13.15 Uhr einer 30-jährigen Mercedes-Fahrerin ein Transportfahrzeug entgegen. Um ein Vorbeifahren zu ermöglichen wich die Frau rechts über den Bürgersteig aus. Währenddessen gestikulierte der Fahrer des unbekannten Transportfahrzeug (Sprinter), so dass die Frau offenbar noch weiter rechts fuhr. Dabei riss sie sich den rechten Vorderreifen auf. Nachdem es zwischen dem Unbekannten und der Fahrerin zu einem kurzen verbalen Kontakt kam, fuhr der Unbekannte einfach weiter. Der Opel war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Wer hat den Vorfall beobachtet? Wer kann Angaben zu dem Fahrer und dessen Fahrzeug machen? Hinweise nehmen die Beamten der Polizeistation Marburg unter 06421/406-0 entgegen.

Marburg: Unfall vorm Ahrens-Parkhaus

Nach einem Unfall in der Wilhelmstraße von Samstag sucht die Polizei nach Zeugen. Ein blauer Golf befand sich gegen 14.30 Uhr nach ersten Erkenntnissen auf der Abbiegespur zur Einfahrt des Parkhauses "Ahrens". Plötzlich scherte er vorm Einfahren nach links aus, so dass ein vorbeifahrender 24-jähriger Fahrer mit seinem Toyota nach links ausweichen musste. Dabei touchierte er mit seinem vorderen Reifen den Bordstein und es entstand Sachschaden in Höhe von 2.000 Euro. Der unbekannte Golffahrer fuhr anschießend ins Parkhaus davon. Bei dem unbekannten Fahrzeug handelt es sich um einen blauen Golf 4. Wer hat den Vorfall am Samstag (12. April) gegen 14.30 Uhr beobachtet? Wer kann Hinweise auf den unbekannten Golffahrer geben? Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeistation Marburg unter 06421/406-0 in Verbindung zu setzen.

Kirchhain: Van-Fahrer nach Unfall gesucht

Nachdem es in der Eisenbahnstraße zu einer Berührung zwischen zwei Fahrzeugen kam, sucht die Polizei nach dem Fahrer eines gelb- oder goldfarbenen Vans. Eine 55-jährie Frau aus Kirchhain war am Samstag (12. April) gegen 13.40 Uhr mit ihrem Renault von der Hindenburgstraße in Richtung "Im Riedbogen" unterwegs, als ihr der unbekannte entgegenkam. Beim Vorbeifahren berührten sich dann die Fahrzeuge, vermutlich mit den Außenspiegeln. An dem Renault entstand leichter Sachschaden. Hinweise zu dem unbekannten Van nehmen die Beamte der Polizeistation Marburg unter 06421/406-0 entgegen.

Sabine Richter, Pressesprecherin

