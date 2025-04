Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Blitzeinbruch in Getränkemarkt bei Fronhausen+Drei Verletzte bei Motorradausflug+Kradfahrer nach Unfall schwerverletzt

Marburg-Biedenkopf (ots)

Fronhausen: Blitzeinbruch in Getränkemarkt

Unbekannte Diebe suchten in den frühen Morgenstunden (12. April) den Rewe-Getränkemarkt in Fronhausen in der Straße "Im Boden" auf. Sie fuhren gegen 01:15 Uhr mit einem dunklen Fahrzeug, vermutlich einem VW Golf, auf dem Parkplatz des Marktes vor. Zwei Täter stiegen aus und bewegten sich zum Eingang. Anschließend schlugen sie mit einem Gegenstand die Schiebetüren ein und gelangten in der Folge in den Markt. Dort entwendeten sie Tabakwaren im Wert von mehreren Tausend Euro und wickelten es in ein großes Stofftuch. Mit dem Diebesgut liefen sie zu dem dunklen Fahrzeug zurück, welches von einem Komplizen zwischendurch vor dem Hauptmarkt geparkt worden war.Anschließend flüchteten Sie in unbekannte Richtung.

Die Polizei sucht nach Zeugen:

Wem ist in der Nacht ein dunkles Fahrzeug beim Rewe oder im Umfeld aufgefallen? Wem sind in diesem Zusammenhang verdächtige Personen aufgefallen?

Wer kann die Tatverdächtigen beschreiben?

Hinweise nehmen die Beamten der Marburger Kripo unter 06421/406-0 entgegen.

Steffenberg: Mehrere Verletzte bei Motorradausflug

Drei Verletzte und Sachschäden in Höhe von über 11.600 Euro waren die Folgen eines Verkehrsunfalles auf der Landstraße 3049 bei Niedereisenhausen. Eine größere Gruppe von Motorradfahrern war am Samstag (12. April) gegen 14.40 Uhr zwischen Niedereisenhausen und Quotshausen unterwegs. Vorm Ortseingang Quotshausen fuhr ein 52-jähriger Mann aus Eschenburg mit seinem Kraftrad auf das Kraftrad eines 54-jährigen aus Siegen auf und fiel zu Boden. Ein 62-jähriger aus Siegen wich in der Folge mit seinem Kraftrad aus und kollidierte dabei mit einem 34-jährigen Kradfahrer aus Biedenkopf. Der 62-Jährige fiel zu Boden und er 34-jährige geriet mit seinem Fahrzeug in die Leitplanke. Der 62-jährige und der 32-Jährige kamen mit schweren Verletzungen, der 52-jährige aus Siegen mit leichten Verletzungen, in umliegende Kliniken. Während der Unfallaufnahme musste die Landstraße teilweise voll gesperrt werden. Eine Rundfunkwarnmeldung informierte über die Sperrmaßnahmen.

Rauschenberg: Kradfahrer nach Unfall schwerverletzt

Mit schweren Verletzungen kam am Samstag (12. April) ein 24-jähriger Kradfahrer aus Gießen nach einem Verkehrsunfall auf der Landstraße 3077 zwischen Bracht und Rosenthal in eine Klinik. Der Gießener war gegen 19.10 Uhr mit seiner Suzuki unterwegs, als er nach ersten Erkenntnissen in einer Kurve die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor und stürzte. Dabei erlitt er mehrere Frakturen. Der Sachschaden an seinem Fahrzeug wird auf etwa 6.000 Euro geschätzt.

